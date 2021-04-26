Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 4 milyon 544 bini aştı
[Fotoğraf: Arşiv]
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 544 bin 970'e yükseldi. En çok can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da görüldü.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 443'e çıktı.
Kıtada vaka sayısı 4 milyon 544 bin 970'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 61 bin 995'e ulaştı.
15 milyondan fazla aşı yapıldı
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.
Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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