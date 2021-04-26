COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 443'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 4 milyon 544 bin 970'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 61 bin 995'e ulaştı.

15 milyondan fazla aşı yapıldı

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.