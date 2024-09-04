Toplum sağlığının adresi: Sağlıklı Hayat Merkezleri

Sağlıklı Hayat Merkezleri, toplum sağlığını en üst düzeye çıkarmak için beslenmeden kronik hastalıklara, çocuk ve ergen sağlığından kansere kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyor. Bu merkezler her yaş grubundan bireylerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler sunarak, günlük sağlık hizmetlerinden ileri düzey tetkik ve tedavi desteğine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Türkiye’nin dört bir yanında 263 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunuyor. Bu merkezlerden her yıl 10 milyonun üzerinde kişi faydalanıyor.

“Hastalığa değil, sağlığa yatırım”

Sağlık Bakanlığı'nın “Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapma” vizyonuyla hayata geçirdiği Sağlıklı Hayat Merkezleri, her yıl ortalama 10 milyon kişiye hizmet sunuyor. Üstelik bu hizmetten, sosyal güvencesi olsun ya da olmasın herkes yararlanabiliyor.

Merkezlerden randevu almak da oldukça kolay. İlk olarak, bağlı bulunduğunuz aile hekimine başvurmanız gerekiyor. Aile hekiminiz gerekli gördüğünde sizi ilgili merkeze yönlendiriyor. Diğer bir seçenek ise, doğrudan merkeze giderek randevu almak.

[Grafik: TRT Haber]

Sağlık Hayat Merkezleri’nde verilen hizmetler:

Beslenme Danışmanlığı

Sağlıklı Hayat Merkezleri, beslenme alanında toplumun geniş bir kesimine hizmet veriyor. Merkezlerde diyetisyenler bebeklerden çocuklara, kronik hastalıklara sahip kişilerden sağlıklı yetişkinlere kadar herkese danışmanlık veriyor. Sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve diyet gereksinimlerine göre kişiye özel beslenme programları oluşturuluyor. Toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı hedefleyen merkezler, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de düzenliyor. Ayrıca okul sağlığı çalışmalarına destek veriyor ve ihtiyaç halinde evde sağlık hizmetleri de sunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı

Sağlıklı Hayat Merkezleri, kronik hastalık yönetiminde entegre bir yaklaşım benimsiyor. Merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, spor eğitmeni ile çocuk gelişimi ve sosyal hizmet uzmanı gibi profesyoneller, başvuran kişilere danışmanlık ve destek sunuyor. Kronik hastalıkların yönetimine yönelik tavsiye ve motivasyon görüşmeleri düzenliyor.

Ayrıca, kronik hastalığı olan bireylere gerekli aşılar hakkında eğitim verilerek aşılama hizmeti sunuluyor. Sunulan aşılama hizmetleri aile hekimine bildiriliyor. Bu kapsamlı destek, kronik hastalıkların yönetimini daha etkili ve bütüncül hale getiriyor.

Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı

Sağlıklı Hayat Merkezleri, kadınlara yönelik üreme sağlığı danışmanlığı ve uygulama hizmetleri de sunuyor. Yine evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri veriliyor, düzenli olarak gebe bilgilendirmeleri yapılıyor. Merkezler gerek duyulduğunda bu konularda halk eğitimleri düzenleyerek toplumu bilgilendiriyor. Gebelik dönemi, bebeklik ve çocukluk çağı aşılamaları hakkında da eğitimler veriliyor.

Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı

Sağlıklı Hayat Merkezleri 0-18 yaş arası çocuklar ve ailelerine gelişim değerlendirme, izleme ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Gerektiğinde, diğer uzmanlarla iş birliği yaparak ev ziyaretleri de gerçekleştiriliyor. Ayrıca, gebelik döneminden itibaren anne-babalara yönelik eğitimler ve ebeveynlik becerilerini geliştiren programlar düzenleniyor. Merkez, okullarla iş birliği yaparak aileler ve çocuk alanında çalışan profesyoneller için eğitimler ile grup çalışmaları da yapıyor.

Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı

Sağlıklı Hayat Merkezleri tütün ve madde bağımlılığı konusunda kapsamlı hizmetler sunuyor. Sigara Bırakma Polikliniği, “Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde halkı bilinçlendirirerek sigara bırakma sürecinde bilimsel tedavi ve eğitimler sağlıyor. Poliklinikte sigara bırakmak isteyen kişilere, ayrıntılı değerlendirme ve tedavi planları sunuluyor. Tedavi sürecinde, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla düzenli takip yapılıyor.

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusunda da yine Sağlıklı Hayat Merkezleri bireylere ve yakınlarına yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyor. Danışmanlık birimi, gerekirse evde veya işyerinde ziyaretler gerçekleştirerek destek sağlıyor. Uyuşturucu kullanıcıları tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için uygun kurumlara yönlendiriliyor. Ayrıca, ailelere yönelik eğitim programları ve motivasyonel görüşmeler düzenleniyor. Bölgesel uyuşturucu ile mücadele kampanyalarına destek veriliyor ve vaka değerlendirme toplantıları düzenlenerek hizmetlerin koordinasyonu sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)

Sağlıklı Hayat Merkezleri kanser tarama, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunarak korunma ve erken tanı konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Aile hekimleri tarafından yönlendirilen bireylerin yanı sıra, hedef nüfusun geniş kesimlerine ulaşmak için çeşitli faaliyetler düzenleniyor.

Kanser teşhisi koyulan kişilere ise tedavi sürecinde destek sağlanıyor. Merkezler, hem erken teşhis hem de tedavi aşamalarında topluma kapsamlı sağlık hizmetleri sunuyor.

Ruh Sağlığı Danışmanlığı

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ruhsal ve fiziksel sağlık sorunları ile evlilik ilişkileri, çocuklarla iletişim, iş ve okul yaşamı gibi çeşitli alanlarda yaşanan psikolojik sorunlar için danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Bu birimde, bireylerin karşılaştığı psikolojik zorlukların yönetimi için profesyonel destek sağlanıyor. Danışmanlık hizmetleri kişilerin yaşam kalitesini artırmayı ve günlük zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmalarını hedefliyor.

Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklarla ilgili kapsamlı hizmetler sunuluyor. Tüberküloz Kontrolü Hizmetleri bölümünde, hastaların klinik, bakteriyolojik ve radyolojik muayeneleri yapılıyor. Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Hizmetleri biriminde ise çeşitli bulaşıcı hastalıklar araştırılıyor ve bu hastalıklardan korunma yolları hakkında halk ve okul eğitimleri düzenleniyor.

Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı

Sağlıklı Hayat Merkezleri toplumda ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla çeşitli hizmetler sunuyor. Yediden yetmişe herkese diş çürüklerinin önlenmesi için diş bakımı ve temizliği danışmanlığı sağlanıyor. İlköğretim çağındaki çocuklara florür vernik uygulaması yapılarak, diş sağlığı destekleniyor. Merkezler ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik bilinçlendirme ve koruyucu hizmetler sunarak toplum sağlığını desteklemeye devam ediyor.

Tıbbi Hizmetler

Sağlıklı Hayat Merkezleri tıbbi hizmetler çerçevesinde reçeteli enjeksiyon, pansuman hizmetleri ve çeşitli temel laboratuvar testleri gerçekleştiriliyor.

Aile sağlığı merkezlerinden yönlendirilen veya doğrudan başvuran bireyler için röntgen ve mamografi çekimleri yapılıyor. Merkezler bu hizmetlerle tarama, tanı ve tedavi süreçlerine destek sağlıyor.



Grafik: Sena Nur Pehlivan