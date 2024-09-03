Türkiye'de 2024'ün ilk yarısında 4,5 milyon ücretsiz kanser taraması yapıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan, ana teması "Sağlığını Erteleme, Harekete Geç" olarak belirlenen 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında yapılan açıklamada, kanser taramalarının önemine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Hafta çerçevesinde halk sağlığı konularında toplumu bilgilendirmeye ve toplumun farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, kansere yönelik "Farkında Ol, Taramanı Yaptır, Kanseri Engelle" ana konu başlığının da belirlendiği aktarıldı.

Kanserin önlenebilir, erken teşhis edilebilir, tedavi edilebilir bir hastalık olduğu, vücutta olağan dışı belirtiler fark edildiğinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmasının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, kanser taramasının kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Türkiye'de Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve ayrıca mobil kanser tarama araçlarını içine alan birinci basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri için taramalar yapıldığı anımsatıldı.

Bu çerçevede, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadınlara ve erkeklere de 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramasının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, tarama sonrasında pozitif veya şüpheli bulunan kişilerin ileri tetkikler için ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği ifade edildi.

2023 yılında 7,7 milyon kanser taraması yapıldı

Türkiye'de ağustos ayı itibarıyla her ilde en az bir tane olmak üzere 405 KETEM bulunduğu, bunlardan 46'sının mobil kanser tarama aracı olarak kırsal bölgelere ve dezavantajlı gruplara tarama hizmeti ulaştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılında Türkiye genelinde 2,8 milyonu meme kanseri, 2,9 milyonu rahim ağzı kanseri, 2 milyonu kalın bağırsak kanseri olmak üzere toplam 7,7 milyon kanser taraması yapılmıştır. Türkiye genelinde 2024'ün ilk 6 ayında ise 4,5 milyon kanser taraması yapılmıştır. Bunların 1,6 milyonu meme kanseri, 1,7 milyonu rahim ağzı kanseri ve 1,2 milyonu da kalın bağırsak kanseri taramalarıdır.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı web sitesinden kişiye en uygun tarama programı bilgisine 'Hangi Tarama Bana Uygun?' bölümünden ve kişiye en yakın tarama merkezi bilgisine 'KETEM Adresleri' bölümünden ulaşılabilir."