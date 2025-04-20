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Sağlık
TRT Haber 20.04.2025 10:27

Tıp merkezlerinde yeni dönem: Planlı sezaryen yapılamayacak

Sağlık Bakanlığı, normal doğumu teşvik etmek amacıyla önemli bir adım attı. Özel sağlık kuruluşlarında uygulamaya konulacak yeni düzenlemelerle, tıbbi zorunluluk bulunmayan planlı sezaryen doğumlara artık izin verilmeyecek.

Tıp merkezlerinde yeni dönem: Planlı sezaryen yapılamayacak

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i güncelleyerek işletme ve hizmet sunum standartlarını yükselten bir dizi düzenlemeye imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda önemli düzenlemelere gidildi.

Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak. Normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak.

Elektronik kayıt ve bildirim zorunlu olacak

Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek. Doğum ünitesi giriş çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathaneye kolay ulaşılabilir konumda yapılacak. Doğum salonu en az 16 metrekare olacak.

Kayıtlar ve arşivler için günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, elektronik kayıt ve bildirim zorunlu olacak.

Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak.

Uygulama izin belgesi zorunlu olacak

24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek. Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak.

Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.

Muayenehanelerde başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olacak. Tıp merkezinin bünyesinde yürütülen tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri gerekli izin belgelerinin alınması şartıyla verilebilecek.

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