Kimi yağ yakımına yönelik, kimi kondisyonu arttırmaya.

İnternette yayımlanan egzersiz programlarına talep, salgın döneminde daha da arttı.

Uzmanlar tam kapanma sürecinde de evde mutlaka hareket edilmesi gerektiğini belirtiyor.

"Evde yapılan egzersizler kişiye uygun olmalı"

Hareket önemli, ama kim neye göre egzersiz yapacak? Bu dikkat edilmesi gereken bir nokta. Zira kişiye uygun olmayan egzersizler faydadan çok zarara neden olabiliyor.

Hangi yaşta olunduğu önemli. Bir diğer önemli nokta ise kronik hastalıklar.

Antrenör Atılay Şahin, “İnternet çok büyük bir deniz orada kaybolmamak gerekiyor. Kendinizi iyi bilmeniz lazım sakatlığınız var mı, bir rahatsızlığınız var mı, yapmamanız gereken hareketler var mı? Bunları bilmek lazım eğer bunları bilmiyorsak da mutlaka online danışmanlıklarla bilgi almamız gerekiyor. Çünkü sağlık için spor yapıyorken sağlığımızdan olmamamız buradaki en önemli durum” dedi.

Evde spor yapacaklara öneriler

Şahin, hiç spor yapmamış olanlar için de evde yapılabilecek basit egzersizler önerdi:

"Oturup ya da yatarak televizyon izlemektense adım atarak izleyebilirler. Havluyla çekişler yapabiliriz. Yumuşak bir şey yastığa ittirişler, basışlar yaparak vücudumuzun belli bölgelerini çalıştırabiliriz.”

Uzmanlar, hareketsizliğin obeziteye, omurga ağrılarına ve iskelet sistemi bozukluğuna neden olduğunu da vurguluyor.

