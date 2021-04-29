Aşılarla ilgili veriler gelmeye devam ediyor. Türkiye’de ikinci dozu uygulanmaya başlanacak olan BioNTech aşısı ile ilgili İngiltere'de Kamu Sağlığı Kurumu araştırma yaptı.

Tek doz koronavirüs aşısının hane içi bulaşmayı yarı yarıya azaltabildiği tespit edildi. İlk dozu olmuş bireylerin, dört hafta sonra koronavirüsü, belirti göstererek geçirme riskinin yüzde 60 ila 65 azaldığı kaydedildi. Aşının 65 yaş üzeri kişilerde de koruma oranı yüzde 90.

İlk dozdan sonra koruyuculuk yüzde 80'e çıkıyor

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, BioNTech aşısıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İngiltere, İskoçya, İsrail gibi ülkeler kullandı ve şimdi kendi verilerini paylaşmaya başladılar. Bunlar saha verileri olduğu için çok da kıymetli. BioNTech kullanımının ülkelerin verilerine bakarsak, ilk dozdan sonra çok yüksek oranlarda koruyuculuklardan bahsediliyor.

Yüzde 80’in üzerinde bir orandan bahsediliyor. Hatta bu koruyuculuğun da açıkçası uzun bir süre, kendini idame ettirebildiği aşikar. Bu nedenle de biliyorsunuz İngiltere gibi ülkeler aşının aralığını açmaya başladılar. Daha çok kişiye aşı yapabilme adına böyle bir uygulamaya gittiler.

Sputnik V'nin koruyuculuğu yüksek

Yakın zamanda Türkiye’de de uygulanacak olan Sputnik V aşısı ile ilgili de benzer veriler söz konusu. Sputnik V de iki doz uygulanıyor. İlk aşıdan sonra koruyuculuk yüzde 80’lere çıkıyor. Aşı şu ana kadar dünyada 60 ülkede kullanıldı.

Prof. Dr. Yiyit, Sputnik V aşısıyla ilgili ise "Sputnik aşısı biliyorsunuz ilk tescil alan aşı. Önemli bir dergide kendi faz çalışmaları yayımlandı. Orada 91,7 gibi bir oranla yayımlanmıştı. Ama şu an kendi firması kendi üreticisi saha çalışmalarından bunun yüzde 97,6 koruyuculuk ifade ettiğini söylüyor" dedi.

Kamera: Sefa Bakış