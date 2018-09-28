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Talasemi hastaları için "Kan Kardeşliği" projesi

Hemofili ve Talasemi Derneği, 'Kan Kardeşim Olur Musun?' projesiyle kalıtsal hastalıklar hakkında farkındalık yaratmak için birçok projeye imza atıyor.

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Talasemi hastaları için &quot;Kan Kardeşliği&quot; projesi

Hemofili ve Talasemi Derneği (HETADER) Bursa Şube Başkanı Elif Güler, "2014 yılında Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin desteğiyle başlattığımız 'Kan Kardeşim Olur Musun?' projesiyle bin 50 kan kardeşine ulaştık. Hastaların kana ihtiyaçlarıyla ilgili sorunlarını çözmeye başladık" dedi.

Bursa Valiliği himayesinde, Hemofili ve Talasemi Derneği (HETADER) Bursa Şubesi tarafından bir otelde eğitim bursları için "Hayatın Ritmine Lezzet Kat" programı düzenledi.

Programda konuşan HETADER Bursa Şube Başkanı Güler, bu yıl eğitim burslarını 25 kişiden 40 kişiye çıkartacaklarını anlattı.

"Talasemi ömür boyu taze kana bağımlı bir hayat"

Güler, doğuştan, ömür boyu devam eden kalıtsal hastalıklara farkındalık yaratmak için birçok projeye imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Talasemi ömür boyu taze kana bağımlı bir hayat. Kan ise vücutta üretilemeyen tek madde. Bizim tüm kodlarımız ve yaşam gücümüz bu kanda. Bu hastalar, ömür boyu bu tane kana ihtiyaç duyuyorlar. Sadece sağlıklı bir insanının bağışlaması gerekmekte. 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin desteğiyle başlattığımız 'Kan Kardeşim Olur Musun?' projesiyle bin 50 kan kardeşine ulaştık. Hastaların kana ihtiyaçlarıyla ilgili sorunlarını çözmeye başladık. Bunların ardından bu hastalıkları önlemek için kanun değişikliği tasarısını hazırlama fırsatı bulduk."

Çocukları sosyal hayata hazırlama adına her türlü mücadeleyi verdiklerini söyleyen Güler, şunları belirtti:

"Çocukların eğitimlerine destek olmak istedik. Hastalar, hastane ortamında o kadar çok vakit geçiriyorlar ki daha sonra da tercihlerini sağlık alanında insanlara hizmet etmek için kendilerini adıyorlar. Şu anda tıp fakültesinde, hemşirelik gibi sağlık alanında aday öğrencilerimiz var."

Kaynak: AA

Etiketler: talasami, Hemofili ve Talasemi Derneği, Hayatın Ritmine Lezzet Kat, bursa
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