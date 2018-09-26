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Uzmanlara göre Akdeniz diyeti ruh sağlığına iyi geliyor

Uzmanların yaptığı araştırmalar, Akdeniz tipi beslenmenin ruh sağlığına iyi geldiğini gösteriyor. Bu da depresyon riskinin düşürülmesinde fark yaratabiliyor.

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Uzmanlara göre Akdeniz diyeti ruh sağlığına iyi geliyor

Sonuçları "Molecular Psychiatry" dergisinde yayımlanan, son 8 yılda yapılan 41 araştırmayla ilgili değerlendirme, meyve, sebze, tahıl, balık, kabuklu yemiş ve zeytinyağı temelli Akdeniz tipi beslenmenin ruh sağlığına iyi geldiğini gösterdi. 

Londra Üniversitesinden Doktor Camille Lasalle liderliğindeki uzmanların değerlendirmesinde, tüketilen yiyeceklerin depresyon riskinin düşürülmesinde fark yaratabileceği gözlendi.

Akdeniz tipi beslenenlerin kilo almama olasılığı yükseliyor 

Çalışmanın, çok fazla şeker ve işlenmiş gıdanın yer aldığı beslenme biçiminin depresyon riskini artırabileceği fikrini verdiği açıklandı.

Depresyon tedavisine beslenmenin dahil edilmesi için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulandı.

Geçmişte yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin kalp hastalığında risk faktörleri Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolestrol olasılığını düşürebileceğini ortaya koymuştu.

Yine Akdeniz tipi beslenenlerin uzun yaşama ve kilo almama olasılığının yükseldiği görülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytinyağı, tahıl, sebze, meyve, kabuklu yemiş, depresyon, balık, akdeniz diyeti
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