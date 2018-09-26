Mevsim geçişinde yaşanan hastalıklara karşı grip aşısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, mevsim geçişlerindeki ısı değişimlerinin bağışıklık sistemini zayıflatarak vücut direncinin düşmesine yol açtığını söyledi.

Bu süreçte solunum yolları hastalıklarında da artış gözlendiğini belirten Öcal, "Özellikle 65 yaş üzeri bireylerin grip ve zatürre aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Kronik akciğer, KOAH, kanser, kronik kalp damar ve diyabet hastalarının da aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Grip aşısının şu an tam zamanı" dedi.

Toplu ortamda yaşayanlar yıllık grip aşılarını yaptırmalı

Doç. Dr. Nesrin Öcal, sonbaharın gelmesiyle ani sıcaklık değişikliklerinin hem çeşitli mikroorganizmaların çoğalmalarına hem de insanlardaki bağışıklık sistemlerinde zaafiyete neden olduğunu vurguladı.

Mevsim değişikliyle grip sezonunun başladığından bahseden Öcal, gribe eşlik eden eden zatürrenin de büyük risk oluşturduğuna belirtti.

Özellikle kapalı ortamlarda bulunanlar için gribin daha riskli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Öcal, toplu ortamda yaşayanların yıllık grip aşılarını yaptırmalarını önerdi.

Aşının koruyuculuğu 2 hafta içinde başlıyor

Bazı hasta grupları için grip aşısıyla beraber zatürre aşısını da tavsiye eden Öcal, şöyle konuştu:

"Grip aşısının şu anda tam zamanı. Eylül, ekim en geç kasıma kadar grip aşısı olmasını öneriyoruz. Koruyuculuğu 2 hafta içinde başlıyor."

Öcal, solunum yolu ile bulaşan mikroorganizmalar için ortamın mutlaka havalandırılması gerektiğini söyleyerek, bu dönemde C vitamini ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA