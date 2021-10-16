Sofralarda sürekli yan yana görmeye alışkın olduğumuz ikililerden bazıları; kuru fasulye ile pilav, ıspanak ile yoğurt ya da köfte ile ayran...

Ancak bazı gıdaları birlikte tüketirken dikkat etmek gerekiyor. Kuru fasulyenin yanına pirinç pilavı değil bulgur öneriliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, "Kuru baklagiller içerisinde eksik aminoasit olan metiyonin dediğimiz bir aminoasit var bu da tamamlamak istiyorsak eğer protein kalitesi açısından yanında bulgur tüketmekte fayda var" diyor.

Köftenin yanına ayran değil salata

Et önemli bir protein ve demir kaynağı ancak süt ürünleri ile tüketildiğinde etin sağladığı demirin emilimi azalıyor.

Ispanağı ise yoğurt yerine yumurtayla tüketmenin daha doğru olduğu söyleniyor.

Yemek sonrası çay ve kahve uyarısı

Geleneklerimizden biri de yemeklerin üstüne çay veya kahve içmek. Oysa uzmanlara göre bu içecekler yüksek oranda kafein içeriyor ve kafein yediğimiz yemekteki demirin emilimini azaltıyor. Bu sebeple uzmanlar çay veya kahveyi yemekten en az 45 dakika sonra öneriyor.