Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol sayesinde sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanacak.

Protokol töreninde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, dünya sağlık sektörü büyüklüğünün 150 milyar dolara çıkmasının beklendiğini söyledi.

"Ülkemizde tedavi görmek isteyen bir hasta, Hizmet İhracatçıları Birliği üzerinden bizlere randevusunu gösterdiğinde en geç 48 saat içinde refakatçileriyle birlikte vizesini almış ülkemize gelmiş olacak."

Döviz girdisini artırma hedefi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, sağlık hizmetleri ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılmasını amaçladıklarını söyleyerek, "Son 10 yılda 3 katına ulaşarak 1 milyona ulaşan hasta sayımızı çok daha ileriye taşımayı, hasta misafir etmeyi, ölçülen 1 milyar doları aşan döviz girdisini 2023'e kadar 3 milyarın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında Hizmet İhracatçıları Birliği yetkilendirildi. Başkan İlker Aycı, atılan imzaların ihracatın önünün açacağını anlattı.

"Türkiye çok daha güçlü bir ekonomi, çok daha fazla istihdam üreten bir ekonomi, çok daha fazla döviz getiren sektörlere sahip güçlü bir ekonomi olarak yoluna devam edecektir."

İmzalanan protokol ile dünya sağlık turizminden Türkiye'nin alacağı payın artması hedefleniyor.