Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC'ın, Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmasına devam ediliyor.

Eskişehir'de TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında iki kişinin aşıları yapıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine giden Çukurhisar Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Necati Yeşildağ'ın aşısının Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben tarafından uygulandığı belirtildi.

Aşı gönüllüleri e-Nabız'dan başvuru yapabiliyor

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TURKOVAC aşısını daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arasında sağlık problemi olmayan kişiler tercih edebiliyor. Aynı zamanda daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış ve 3. doz olarak Sinovac olmak isteyenler de bu çalışmaya kontrol grubu olarak katılabiliyor. Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen aşı gönüllüleri enabiz.gov.tr sitesinden 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' butonuna tıklayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine başvuruda bulunabiliyor."

"Hiç tereddüt etmeden aşımı oldum"

Eskişehir Şehir Hastanesinde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü olan sağlık çalışanı Gürdal Kandır da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle gönüllü olmak için bekledim. Şartlarım da uyunca ilk fırsatta geldim. Hiç tereddüt etmeden aşımı oldum. Ülkemizin geliştirdiği bir aşı olduğu için ben de katkı sağlamak istedim" dedi.