Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

An itibarıyla 100’ün üzerinde gönüllünün çalışma kriterlerine uyumlu olduğunu saptadık ve şu anda aşılamaya başlamış bulunmaktayız. Çalışmaya Faz 3A çalışmamıza 41 merkezde başladık. Büyükşehirlerimiz, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa olmak üzere 41 merkezde Faz 3A çalışmamızı yürüteceğiz.

Bu çalışmadan önce Faz 2B rapel doz çalışmasını yaptık. 111 TURKOVAC, 111 CORONAVAC gönüllüsü üzerinde çift kök randomize kontrollü bir çalışma planladık ve tamamladık çalışmamızı. Dün itibarıyla birinci aydaki etkinlik verilerimize ulaştık. TURKOVAC aşımız hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var.

3 bin gönüllüye kısa sürede ulaşabiliriz gibi görünüyor. Bakan beyin tweeti sonrası 7-8 bin kişi e-nabiz üzerinden başvuru yaptı

Ayrıntılar geliyor...