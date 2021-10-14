Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 07:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca gençlere seslendi: 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatarak "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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