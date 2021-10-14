Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 00:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası'nda görev değişimi
[Fotoğraf: Arşiv]
Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Taha Çakmak başkan yardımcılığına, Prof. Dr. Yusuf Tuna Para Politikası Kurulu üyeliğine atandı.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.
Başkan yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.
Etiketler: Merkez Bankası Resmi Gazete
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