Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 22:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı
Sağlık Bakanı Koca, "Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yaptı.
Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki etkisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac’ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi. pic.twitter.com/pWulwxjut0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2021
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