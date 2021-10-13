Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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