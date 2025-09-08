Parçalı Bulutlu 20.5ºC Ankara
Sağlık
AA 08.09.2025 13:28

Sigara bırakmada yeni dönem: Timler ve mobil poliklinikler 81 ilde sahada

Sağlık Bakanlığı, tütün kullanımının azaltılması amacıyla 81 ilde Tütünle Mücadele Timleri ve Mobil Sigara Bırakma Polikliniklerini faaliyete geçirdi.

Sigara bırakmada yeni dönem: Timler ve mobil poliklinikler 81 ilde sahada

Bakanlık tütünle mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Tütün kullanan bireylerde farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullanımını bırakmaya teşvik ederek sigarayı bırakmaya ikna olan vatandaşları eş zamanlı olarak hekimle buluşturmak ve gerekli poliklinik hizmetlerini verebilmek amacıyla 81 il ve ilçe düzeyinde "Tütün ile Mücadele Timleri" (TİM) ile "Mobil Sigara Bırakma Poliklinikleri" faaliyete geçti.

Bakanlık koordinasyonunda 81 il ve ilçe düzeyinde faaliyete geçen Tütünle Mücadele Timleri, şehir meydanları, parklar, köyler, organize sanayi bölgeleri, üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri ve pazar yerleri gibi alanlarda vatandaşlarla buluşuyor.

Araçlar ve seyyar alanlarda tedavi süreci başlatılıyor

Timler, tütün ve tütün ürünlerinin zararları, pasif etkilenim, dumansız hava sahası, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, ALO 184 Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıyor.

Bilgilendirme sonrasında tütün ürünü kullanan vatandaşlar, bağımlılık düzeylerine göre Mobil Sigara Bırakma Polikliniklerine veya ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yönlendiriliyor.

Tütünle Mücadele Timlerinin bulunduğu alanlarda ayrıca araçlar ve uygun seyyar alanlar hazırlanarak, tütün bağımlılığı tedavisi eğitimi almış hekimler aracılığıyla Mobil Sigara Bırakma Poliklinik hizmeti veriliyor. Böylece sigarayı bırakmaya karar veren vatandaşlar, eş zamanlı olarak hekim desteğiyle tedavi sürecine başlama imkanı buluyor.

Sağlık Bakanlığı Tütün Sigara
