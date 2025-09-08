İstanbul’da aile hekimliklerinde 8 ayda 252 bin kişiye kanser taraması yapıldı

Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Güner, Türkiye'de 2002 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" ile dünyaya örnek teşkil eden sağlık hizmetlerinin sunulduğunu söyledi.

Türkiye'nin tedavi hizmetlerinde dikkati çektiğini belirten Güner, "'Dünyanın sağlık başkenti İstanbul' olarak betimlediğimiz bu sistemde, 201 ülkeden 500 bine yakın kişi, İstanbul'da sağlık hizmeti almayı tercih etti. Ondan dolayı 'dünyanın sağlık başkenti' diyoruz. İstanbul'da yaşayan 16 milyon kişinin sağlığını korumak bizim ana önceliğimiz" dedi.

Güner, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile geliştiren ve üreten sağlık modeli çerçevesinde hizmet vermeye çalıştıkları kaydetti.

84 milyon muayenin 25 milyonu aile hekimliklerinde gerçekleşti

Öncelikle koruyucu hekimlik kapsamında sağlıklı yaşamı teşvik edip hastalıkların önüne geçmeyi, topluma ve ekonomiye yük olabilecek büyük sağlık sorunlarını önlemeyi amaçladıklarını vurgulayan Güner, "2010'da İstanbul'da faaliyete geçen aile hekimliğiyle beraber tüm İstanbul'un dört bir noktasında her bir vatandaşın sağlığını aslında onlardan önce, onların haberi olmadan takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Güner, İstanbul'da geçen hafta 1100'üncü aile sağlığı merkezini açtıklarını, bu hafta da 1101'inci merkezin hizmete gireceğini belirterek, 4 bin 900 aile hekiminin kentte sağlık hizmeti verdiğini söyledi.

"Sağlık avukatları" olarak nitelendirdiği aile hekimlerine kişilerin hastalıkta ve sağlıkta başvurabileceğini dile getiren Güner, İstanbul'da yılbaşından beri yapılan 84 milyon muayeneden 25 milyonunun aile hekimliklerinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Kanser taramaları

Aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde kanser taramaları da yapıldığını, özellikle serviks (rahim ağzı), kolon ve meme kanserlerinde erken teşhis ve takibe önem verildiğini anlatan Güner, şunları kaydetti:

"2025 yılının ilk gününden itibaren 252 bin 569 kanser taraması yapmışız. Son iki yılda aile hekimine başvurmuş veya aile hekiminin tavsiyesiyle taramasını yaptırmış 522 kanser tanılı hasta bulunuyor. Bunlar erken teşhis aldılar. İstanbul'un bununla ilgili özel bir uygulaması var. Eğer siz taramanızı, aile hekimliğine yaptırdıysanız riskli çıktığınız noktada ileri teşhisinizi, yani eğitim araştırma hastanemizde, şehir hastanelerinde randevunuzu, kanser ve tarama merkezinde kurduğumuz yaşam koçları, sağlık koçları dediğimiz personelimiz, arkadaşlarımız alıyor. Yani sizi arıyor, dönüp diyor ki 'Neredesiniz, nerede oturuyorsunuz, ne zaman gidebilirsiniz?' En uygun randevuyu MHRS sisteminden bağımsız bir şekilde alıyor. Biz bununla 522 kişiyi, şu anda hayata tutundurmuş oluyoruz."

Aşılama, topuk kanı ve otizm tarama programları

Güner, aile hekimliklerinde çocukların doğdukları andan itibaren koruyucu sağlık hizmetine başlandığını ve hayatlarının sonuna kadar sağlığının takip edildiğini dile getirdi.

İstanbul'da 8 ayda 13 hastalığa karşı 2 milyon 421 bin doz çocukluk çağı aşısı uygulandığını bildiren Güner, Türkiye'de yüzde 95'in üzerinde aşılamanın sağlandığını ve bu sistemin çok başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Yenidoğan bebeklerden alınan topuk kanıyla beş genetik hastalığın tespit edildiğini kaydeden Güner, "Çocuklarımız doğar doğmaz ve 48'inci saatinde, yani ikinci günde aldığımız numunelerle 75 bin çocuğun yılbaşından itibaren topuk kanını taradık. Her doğan çocuğa bu yapılıyor ve 291 bebekte kalıtsal hastalık tespit edildi. Bunlar erken teşhis yapılmadığında mental retardasyonu, gelişim geriliği geri döndürülemez sıkıntılı çocuklar. Allah'ın izniyle bu çocuklarımız çok güzel bir şekilde, arkadaşları gibi yaşamlarına devam edecekler" diye konuştu.

Güner, otizm tarama programı kapsamında ise bu yıl 94 bin 492 çocuktan 3 bin 764'ünün riskli bulunduğunu, bu çocuklara aileleriyle birlikte tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde destek sağlandığını ifade etti.

SMA taraması, bağımlılık ve obeziteyle mücadele desteği

Doğumdan önce de hastalıkların önüne geçmeyi planladıklarının altını çizen Güner, 2021'den beri evlilik öncesi SMA taramasına başvuran çiftlerden alınan 413 bin 300 numuneden 27 bin 605'inde risk tespit edildiğini aktardı.

İl Sağlık Müdürü Güner, Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde bağımlılık ve obeziteyle mücadele kapsamında koruyucu sağlık hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi.