Dayanılmaz bel ağrılarına karşı bilim insanları harekete geçti, çareyi deniz yosununda buldu.

Japonya’da Hokkaido Üniversite Hastanesindeki denemede, doğal deniz yosunundan yapılan bir jel kaymış diskler için bir tedavi olarak hastalar üzerinde test ediliyor.

Çalışmanın ana fikri hastadan çıkarılan dokuyu deniz yosununda bulunan aljinat bazlı saflaştırılmış jel ile değiştirmekten oluşuyor.

UPAL olarak bilinen jel, Japonya'da uzman bir şirket tarafından yüksek oranda saflaştırılmış deniz yosunundan yapıldı.

Cerrahi ve diş hekimliğinde kemik çimentosu olarak kullanılan bir malzeme olan polimetil metakrilattan yapılan küreler, doğal bir eklem kayganlaştırıcısı olan bir hyaluronik asit çözeltisi içinde karıştırılır ve diske enjekte edilir.

Bunun sadece diskektomiden sonra kalan boşluğu doldurmakla kalmadığı aynı zamanda daha fazla disk dejenerasyonunu önleyerek yeni dokunun büyümesini teşvik ettiği belirtiliyor.

Hayvanlar üzerinde olumlu sonuç verdi

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, arkadaki hasarlı bir diske enjekte edildiğinde jelin beş dakikadan daha kısa sürede sertleştiğini ve sağlıklı yeni dokunun büyümesini teşvik ederek ağrıyı azalttığını gösterdi.

Şu anda jelin ilk kez insanlar üzerindeki denemesine yaklaşık 40 kişi katılıyor.

Altı hastada yapılan bir pilot çalışma, aşının işlemden altı ay sonra sırt ağrısında yüzde 42'lik bir düşüşe neden olduğunu buldu.

Disk kayması sancılı ağrılara neden oluyor

İngiliz Ağrı Derneği'ne göre, her on kişiden birinde kronik sırt ağrısı var ve disk kayması en yaygın nedenlerden biri.

Düz, yuvarlak diskler, omurganın 24 omur arasında amortisör görevi görüyor.

Her disk, anulus fibrosus adı verilen sert bir dış halkadan ve çekirdek pulposus adı verilen yumuşak, jöle benzeri bir merkezden oluşuyor.

Bir disk kaydığında veya fıtıklaştığında, merkez halkayı iterek diskin şişmesine neden oluyor.

Bu, yakındaki sinirleri sıkıştırarak ağrı ve iltihaplanmayı ve muhtemelen bacaklarda uyuşma ve zayıflığı tetikliyor.

Kaymış bir disk, çoğunlukla yaşa bağlı aşınma ve yıpranmadan kaynaklanıyor.