Yüksek tansiyon, diyabet ve astımın ardından obezite de koronavirüs salgınında önemli bir risk oluşturuyor. Veriler obez kişilerde hastalığın ağır seyrettiğini gösteriyor.

Aşırı kiloluluların vücutlarında kronik iltihap oluşuyor. Bağışıklık sistemi bu iltihapla mücadele ederken koronavirüse karşı savunmasız kalıyor.

Aşırı kilo, göğüsteki kasları zorluyor, nefes almayı güçleştiriyor. Bu da akciğerler için risk oluşturuyor.

Fransa'nın ardından İngitere'de de bilimsel danışma heyeti toplanarak obez kişilere yönelik koronavirüs tehdidini ele aldı. Kamu tavsiyesi niteliğinde uyarılmaları kararlaştırıldı.

İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 29'unun obez olması, sorunun ciddiyetini gösteriyor. İngiliz Ulusal Sağlık Servisi de koronavirüs hastalarının 3’te 2'sinin obez olduğunu açıkladı. Bu hastaların 60 yaşın altında olduğu vurgulandı.

Dünya Obezite Federasyonu da, daha önce koronavirüs salgınının obezite hastaları için ciddi risk oluşturduğunu duyurmuştu.