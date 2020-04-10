Prof. Dr. Hülya Başar koronavirüs sonrası yoğun bakım süreci ve solunum güçlüğü rahatsızlığında kullanılan entübe etme işlemi ile ilgili TRT Haber’e konuştu.

- Entübe hasta ne demek?

- Entübe edilenler nasıl bir tedavi görüyor?

- Koronavirüs hastalarına yoğun bakımda hangi işlemler yapılıyor?



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Başar @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/mdyL9hQSzZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2020

Entübe nedir? Ekstübe neye deniyor?

Başar “Solunum sıkıntısı gelişmiş, oksijenin ve karbondioksitin dengesini sağlayamayacak olan hastalar için bizler yoğun bakımda ağızdan solunum yoluna kadar bir tüp takıyoruz. Yapay bir solunum yolu oluşturuyoruz. Böylece de solunum destek cihazlarına hastamızı bağlıyoruz Yani bir tüp taktığımız için solunum yoluna buna entübe diyoruz. Tüpü çıkardığımız zaman da ekstübe oluyor.” Dedi.

Yoğun bakım süreci

Yoğun bakıma alınan bir hasta ortalama 8 gün yoğun bakımda kalıyor. 8 gün sonra belirtil kaybolduğunda taburcu olabiliyor.

Yoğun bakım sürecine değinen Prof. Dr. Başar “Yoğun bakımda sadece tüp aracılığıyla akciğer desteği yapılmıyor. Diğer organ sistemi destekleri de yapılarak hastamız başarılı bir şekilde yoğun bakımdan çıkabiliyor.”

“Tedavi süreci 6-8 hafta arası sürüyor”

Prof. Dr. Hülya Başar vatandaşların evde kalması gerektiğini söyledi. Tedavi sürecinin şikayetlerin başlamasından yoğun bakım servisinde geçen süre sonunda taburcu olana kadar 6 ila 8 hafta sürdüğünü belirten Başar şu şekilde konuştu:

“ Ortalama yoğun bakımda kalma süresi 8 gün. Ama hastanın şikayetlerinin başlayıp yoğun bakım olsun, servis olsun, evine çıkabilmesinin ortalama süresi ise 6 ila 8 hafta. 6 hafta lütfen evinizde yaşayın. Telefon görüşmeleri yapın birlikte güzel vakit geçirin ama 6-8 haftayı yoğun bakımda solunum sıkıntısı ile geçirmeyin..”