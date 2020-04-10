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Kazakistan'da olağanüstü hal uzatıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Kazakistan'da koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal nisan sonuna kadar uzatıldı.
Interfax ajansının haberine göre, ülkede daha önce 15 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı bildirilen olağanüstü hal ay sonuna kadar uzatıldı.
Ülkede uygulanan karantina tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren şehirlere tüm ulaşım araçlarıyla yolcu taşımacılığı askıya alınmıştı.
Vaka sayısı 800'ü aştı
Kazakistan'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, vaka sayısının ise 802'ye yükseldiği bildirilmişti.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:57
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