Interfax ajansının haberine göre, ülkede daha önce 15 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı bildirilen olağanüstü hal ay sonuna kadar uzatıldı.

Ülkede uygulanan karantina tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren şehirlere tüm ulaşım araçlarıyla yolcu taşımacılığı askıya alınmıştı.

Vaka sayısı 800'ü aştı

Kazakistan'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, vaka sayısının ise 802'ye yükseldiği bildirilmişti.