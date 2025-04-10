"Sağlıklı Hayat Akademisi" projesi başlıyor

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye genelindeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde "koruyan sağlık modeli" kapsamında başlatılacak yeni projeye ilişkin bilgi verildi.

"Sağlıklı Hayat Akademisi Projemizi Başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde yeni bir uygulamayı hayata geçiyoruz. En fazla 20 kişiden oluşan gruplara özel 13 oturumluk toplum sağlığı eğitimleri düzenliyoruz." ifadeleri kullanılan paylaşımda, eğitimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı görsellere de yer verildi.

Buna göre, eğitimlerle toplum sağlığı konusunda farkındalık geliştirmek, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve bireylerin sağlıklı yaş almasını sağlamak hedefleniyor.

Türkiye genelindeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde düzenlenecek eğitimler arasında "Kanser Taramaları ve Erken Teşhis", "Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği", "Sağlıklı Beslenme ve Fazla Kiloyla Mücadele", "Fiziksel Aktivite ve Doğru Egzersiz", "Akılcı İlaç Uygulamaları", "Sağlıklı Yaşam ve Kronik Hastalıklar", "Sağlıklı Kadın ve Sağlıklı Nesil", "Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Alışkanlıklar", "Ruh Sağlığı ve Mutlu Bireyler" gibi başlıklar bulunuyor.