Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 09.04.2025 15:48

Türkiye nakillerde ilk sırada

Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Türkiye'nin kadavradan nakillerde dünyada üçüncü, canlıdan nakillerde ise birinci sırada olduğunu söyledi.

Türkiye nakillerde ilk sırada

Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Salonu'nda düzenlenen "Beyin Ölümü Tanısı Donör Bakımı Uzman Hekim Eğitimi" programında, yapılan nakilleri ve bağış süreçlerini anlattı.

Türkiye'de 33 bin civarında hastanın organ nakli beklediğini belirten Ölçücüoğlu, "Amerika'da ise 103 bin hasta nakil bekliyor. Amerika'da her gün 17 hasta, bizde ise 6-7 hasta organ beklerken ölüyor. Onlarda 8 dakikada bir, bizde ise 24 dakikada bir hasta organ nakli listesine vizite ekleniyor." dedi.

Ölçücüoğlu, beyin ölümü tanılarının artmasına rağmen bağış için aile izin oranlarının düştüğünü vurgulayarak, 2010'lu yıllarda aile izni oranlarının yüzde 28'i bulduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yüzde 17'lere düştüğünü dile getirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26'nın üzerine tekrar çıkmayı başardıklarını aktaran Ölçücüoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda üç vakadan biri tıbbi nedenlerden dolayı kullanılamıyor. Bunu çözümlemek gerekiyor. Enfeksiyonun yanı sıra ileri yaş nüfus artıyor, yoğun bakım da artıyor. Enfeksiyon kısmını halletmemiz gerekiyor. Beyin ölümü oranları yukarı çıkıyor ama aile izin oranlarımız ve kullanım oranlarımız aynı düzeyde gitmiyor. Tüm organ nakillerinde çok iyi altyapıya sahibiz. Çok tecrübeli cerrahlarımız, ekiplerimiz var. Kadavradan nakillerde dünyada üçüncü sırada, canlıdan nakillerde ise birinci sıradayız. Bunu ters çevirmek gerekiyor. Onun için beyin ölümünden bağışların artması lazım."

Türkiye nakillerde ilk sırada

"Antalya kompozit doku nakillerinde bir numara"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan da ülkenin böbrek, karaciğer ve diğer nakillerde son yıllarda sağladığı başarının önemini anlatarak, Antalya'nın kompozit doku ve kompozit doku dışındaki nakillerde sadece Türkiye'de değil, dünyada bir numara olduğunu ifade etti.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında başarılı organ nakilleri yapıldığına işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bilginin yanında ilgiyle yürüyen bir meslek. Bilgiye ulaşmak artık günümüzde daha kolay. Bir tuşa basıp bilgiye evden ulaşabiliyorsun ama işi götüren ilgidir. İlgilenmezseniz bilginin anlamı yoktur. Burada biz yöneticilere büyük sorumluluk düşüyor. Beyin ölümü gerçekleştiği an ikna çalışmalarına başlamamız gerekiyor. Çünkü 1 kişi, 5 kişiye can katıyor."

Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Gözde Özge Ertunç ise hastanın beyin ölümü gerçekleşmesinden sonraki yapılan koordinasyonu anlattı.

Türkiye'de organ ve doku nakli süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sunması hedeflenen eğitimde, "Beyin ölümü tanısı ve radyolojik incelemeler", "Donör bakımı", "Donör bakımında enfeksiyon yönetimi", "Yoğun bakımdaki hasta yakınlarıyla iletişim" konuları da ele alındı.

ETİKETLER
Antalya Organ Nakli Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Memişoğlu: Sağlık alanındaki tecrübelerimizi Türk devletleriyle paylaşmaya hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Deri ürünlerin alışverişinde yeni dönem
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti
16:18
"İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda hukukçu olmadığı" iddiası yalanlandı
16:16
Türkiye sofralık zeytin üretiminde zirveye yerleşti
15:56
Bakan Bolat: ABD pazarında yeni fırsatlar yaratmak için harekete geçtik
15:56
ABD'den Çin'in misilleme kararına ilk tepki
İstanbul'da "Polis Haftası" kapsamında şehitler anıldı
İstanbul'da "Polis Haftası" kapsamında şehitler anıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ