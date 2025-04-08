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Sağlık
AA 08.04.2025 21:52

Bakan Memişoğlu: Sağlık alanındaki tecrübelerimizi Türk devletleriyle paylaşmaya hazırız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de son 20 yılda sağlık sektöründe büyük dönüşüm yaşandığını ve bu alanındaki tecrübelerini Türk devletleriyle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu: Sağlık alanındaki tecrübelerimizi Türk devletleriyle paylaşmaya hazırız

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 5. Sağlık Bakanları Toplantısı kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Memişoğlu, toplantı marjında düzenlenen "TDT Ülkelerinin Sağlık Sektörüne Yatırım Çekme" konulu panelde konuştu.

Memişoğlu, Türk dünyasının sağlık alanındaki işbirliğini derinleştirmek adına önemli adımlar attıklarını belirterek, "Toplantımız kapsamında imzalanan mutabakat zabıtları, ortak geleceğimizin sağlık alanında daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine vesile olacaktır." dedi.

Büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi'nin "Birlik olmadan dirlik olmaz." sözlerini hatırlatan Memişoğlu, "Bizler de sağlık alanında aklı, bilgiyi ve dayanışmayı temel alarak ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kardeş devletlerimizle sağlık sistemlerimizi güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek ve halklarımızın refah seviyesini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu: Sağlık alanındaki tecrübelerimizi Türk devletleriyle paylaşmaya hazırız

"Türk Devletleri Teşkilatı ile bu konuda işbirliğine hazırız"

Türkiye'de son 20 yılda sağlıkta çok büyük dönüşüm yaşandığını anlatan Memişoğlu, "Bu dönüşümden önce her bir vatandaşımız yılda sadece 2 kez sağlık sisteminden hizmet alabiliyordu. Şu anda her bir vatandaşımız 11'in üzerinde sağlık hizmeti alabiliyor. Bugün 3-4 milyar doları rahatlıkla bulan bir sağlık turizmini başarabilir hale geldik." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, dünyanın küreselleşmeden bölgesel kutuplara dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türk toplumları olarak bu fırsattan hep beraber yararlanmamız gerekiyor. Birbirimizin güçlerini birleştirip hareket edersek, sağlık alanında çok önemli yol katedeceğiz. Esasında Türk Devletleri Teşkilatı hepimiz için bir şans. Sağlık sistemlerimizi kendi kendine yetebilir hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla yaşadığımız tecrübeleri bütün üye ülkelerle paylaşmaya hazırız. Bunu sadece ekonomi ve finans olarak değil aynı zamanda insani ve sosyal olarak düşünmek lazım. Çünkü bugün insanların mutluluğunun en önemli sebebi sağlığıdır."

Memişoğlu, Kırgız mevkidaşıyla, Bişkek'te Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesindeki 2 Kırgız hastaya başarıyla böbrek nakli ameliyatı yapan Türk hekimlerle canlı yayında sohbet ettiklerini dile getirerek, "Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde. Türk Devletleri Teşkilatı ile bu konuda işbirliğine hazırız. Özellikle krizler şunu gösterdi ki sağlıkta işbirliği çok önemli. İnsanlara yardım eli uzatan, onların derdiyle dertlenen bir sistemdir sağlık. Sağlık sistemimizle, insan gücümüzle ve altyapımızla bütün Türk devletlerine örnek oluyoruz ve onlara destek oluyoruz." dedi.

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