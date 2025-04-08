Mevsim geçişlerinde cilt kuruluğuna dikkat

Mevsim geçişlerinde cildinizde kuruluk, kaşıntı, gerginlik ya da pullanma mı hissediyorsunuz? Bu belirtiler, pek çok kişinin yaşadığı ama çoğu zaman önemsemediği cilt sorunlarının habercisi olabilir.

Özellikle bahar aylarında sıcaklık ve nem oranındaki ani değişimler, ciltte hassasiyetin artmasına neden oluyor.

Konuyla ilgili TRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan Etlik Şehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, bu şikayetlerin sanıldığından daha yaygın olduğunu ve doğru bakım yöntemleriyle önlenebileceğini söyledi.

Kuruyan ciltte savunma zayıflar

Cilt kuruluğunun temelinde nem eksikliği olduğunu belirten Prof. Dr.Selda Pelin Kartal, “Cilt dış etkenlere karşı ilk savunma hattımız. Nemini kaybettiğinde bu bariyer zayıflıyor, ciltte gerginlik, kaşıntı ve hatta çatlamalar görülebiliyor” dedi.

Soğuk ve kuru havanın yanı sıra sıcak suyla sık banyo yapmanın, sert sabunların ve yetersiz nemlendirici kullanımının ciltteki doğal yağ dengesini bozduğuna dikkat çeken Kartal, bu faktörlerin özellikle mevsim geçişlerinde daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Vitamin eksiklikleri cilt kuruluğunu tetikliyor

Kartal, A, D, E ve B grubu vitaminlerinin eksikliğinin cilt sağlığına ciddi zararlar verebileceğini belirtti.

“Özellikle A vitamini cilt yenilenmesi için çok kıymetli. D vitamini ise cilt hücrelerinin sağlıklı gelişimini destekliyor. E vitamini antioksidan etkisiyle cildi korurken, B grubu vitaminler de nem dengesinde rol oynuyor. Bu vitaminlerce zengin bir beslenme düzeni şart.”

Mevsim geçişlerinde cilt kuruluğunu önlemek için neler yapılmalı?

Prof. Dr. Selda Pelin Kartal’ın tavsiyeleri şöyle:

1. Yoğun nemlendiriciler kullanın. Cildinize uygun ürünlerle düzenli bakım yapın.

2. Sıcak su yerine ılık su tercih edin. Uzun banyolardan kaçının.

3. Bol su için. Günde en az 8-10 bardak su, cildin içten nemlenmesini sağlar.

4. Cilt bariyerini koruyun. Hasarı önlemek için nazik temizleyiciler ve bariyer destekleyici ürünler kullanın.

5. Fazla peeling yapmayın. Mevsim geçişlerinde nazik bakım yeterlidir.

6. Yeterince uyuyun. Cilt gece boyunca kendini yeniler.

7. Sağlıklı beslenin. Omega-3, E ve C vitaminleri içeren gıdalar cildi destekler.

“Cilt kuruluğu sadece bir rahatsızlık değil, daha ciddi cilt hastalıklarının da öncüsü olabilir. Bu nedenle düzenli bakım ve sağlıklı alışkanlıklar büyük fark yaratır” Etlik Şehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selda Pelin Kartal

“Cildinize kulak verin”

Prof. Dr. Kartal, ciltteki en ufak değişikliğin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, “Kuruluk basit bir rahatsızlık gibi görünse de ihmal edildiğinde ciddi cilt problemlerine dönüşebilir. Cildinizdeki değişimleri gözlemleyin ve gerekirse bir uzmana başvurun” diyerek sözlerini tamamladı.