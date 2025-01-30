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Sağlık
AA 30.01.2025 10:52

Sağlık Bakanlığından "Özel Hastaneler Yönetmeliği"ne ilişkin video paylaştı

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelere yönelik köklü değişiklikler içeren yeni yönetmeliğin detaylarını, sosyal medya hesabı "Sağlıklı Çözüm" üzerinden yayımladığı videolu paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Bakanlığın Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliği"ne ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.

Köklü değişikliğe gidilen yönetmelikte işletme ve hizmet sunum standartlarının yükseltildiği belirtilen paylaşımda, "2002 yılından beri yürürlükte olan yönetmeliği baştan sona yeniden düzenliyoruz; özel hastanelerde üst düzey tıbbi denetim dönemini başlatıyoruz. Yeni dönemde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekanın kullanıldığı, çoklu ve şeffaf denetim mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda yönetmeliğin detaylarına ilişkin bilgi verildi.

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Sağlık Bakanlığından "Özel Hastaneler Yönetmeliği"ne ilişkin video paylaştı
Sağlık Bakanlığından "Özel Hastaneler Yönetmeliği"ne ilişkin video paylaştı
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