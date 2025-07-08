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Sağlık
AA 08.07.2025 13:06

Sağlık Bakanlığından aşırı sıcaklarda "sıvı tüketimi ve beslenme" uyarısı

Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlara sıvı tüketimine ve beslenme düzenine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığından aşırı sıcaklarda "sıvı tüketimi ve beslenme" uyarısı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sıcak havanın ve yükselen nem oranlarının özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtildi.

Bu nedenle sıvı kaybının önlenmesi, güneşten korunma, dengeli beslenme ve serin ortamlarda bulunma gibi önlemlerle riski büyük ölçüde azaltmanın mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, aşırı sıcaklarda kaybedilen su ve mineralleri dengelemek için günde en az 2,5-3 litre su içilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması, bunun yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içeceklerin tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

"Su oranı yüksek besinler özellikle tercih edilmeli"

Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 11.00 ila 16.00 saatleri arasında mümkün olabildiğince dışarı çıkılmaması önerilirken, beslenme alışkanlığının hava sıcaklıklarına göre düzenlenmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşırı sıcak havalarda ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulmalı, taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Öğünler, küçük porsiyonlar halinde ve sık aralıklarla tüketilmeli. Salatalar ile karpuz, kavun gibi su oranı yüksek besinler özellikle tercih edilmeli. Aşırı sıcak ve nemli havalarda yapılan egzersizler vücudu zorlayabilmekte ve kalp üzerinde aşırı yük oluşturabilmektedir. Bu nedenle yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Fiziksel aktiviteler sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmalı, egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketilmeli."

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