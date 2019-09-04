Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olan kişileri yakın takibe alacak. Pilot uygulama 4 ilde başlayacak.

Bakanlık, hastaları kontrol edip uyaracak

Çalışma kapsamında, aile hekimleri ve uzman doktorlar 18 yaşından büyük herkesin tansiyonunu ölçerek kaydedecek.

40 yaş üstü kişilere yapılacak testlerle şeker hastalığı ve kalp krizi geçirme riskleri ölçülecek.

Bakanlık, otomatik olarak 2015'e kadar geriye dönük şekilde hastaları kontrol edip, risk bulguları olanları uyaracak. Aynı zamanda e-Nabız üzerinden bilgilendirmeler yapılacak.

Sağlık durumlarının takibi ve risklerin azaltılması için hekim ve hasta iş birliği sağlanacak.

Uygulama bu ay 4 ilde başlıyor

Pilot uygulama; Kırıkkale, Manisa, Adıyaman ve Samsun’da bu ay başlayacak. 2020 yılının ocak ayında Türkiye geneline yayılacak.

Yeni uygulama ile dünyada en fazla ölüme neden olan kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik hava yolu hastalıklarına bağlı erken ölümlerin 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber