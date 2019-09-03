Cips, patates kızartması, beyaz ekmek, işlenmiş et... İngiltere'de yaşayan bir çocuk 10 yıl boyunca sadece bu gıdalarla beslendi. 17 yaşında görme ve işitme duyusunu kaybetti.

Beslenmeye bağlı sinir rahatsızlığı

Yorgunluk şikayetiyle doktora giden gençte sürekli abur cubur tüketimine bağlı vitamin eksikliği görüldü. Uzmanlara göre bu durum gencin beslenmeye bağlı sinir rahatsızlığı yaşamasına neden oldu.

Uzman Doktor Rıfat Bozkuş'a göre sebze tüketimi bu noktada oldukça önemli:

"İngiltere'deki vakaya baktığımız zaman ciddi anlamda B12 eksikliği, D vitamini ve bakır eksikliği görülmüş. Burada da sebze türü beslenmelerin olmadığını düşünüyoruz. Sağlıksız ve dengesiz beslenildiğinde D ve B vitamini eksiklikleri oluyor."

B12 eksikliği görme ve işitme sorununa yol açıyor

Bozkuş, B12 vitamininin öneminin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"B12 vitamininin özellikle sinir sistemi gelişiminde önemli katkıları var. Onun yeniden yapılanmasında tahrip edilen sinir dokularının iyileşmesinde B12'nin ciddi faydaları var. Bu hastada yıllar süren B12 eksikliği olduğu için görme ve işitme sorunu ortaya çıkmıştır."

Bozkuş'a göre, görev ailelere düşüyor:

"Evde beslenme hazırlanması önemli. Çocuğun ne yiyeceğine ailenin karar vermesi gerekiyor. En büyük görev velilere düşüyor."

Sağlıklı yaşam için hareket çok önemli

Sadece beslenme değil hareketsiz yaşam da sağlık için en büyük tehdit. Düzenli aktivite yapmamak bir çok hastalığı da beraberinde getiriyor.

Uzmanlar cips, bisküvi, kek gibi hazır gıdaların aşırı tüketiminin geri dönülmez sağlık problemlerine yol açacağı konusunda uyarıyor.

Haber: Emre Yüncü

Görüntü: Kaan Kutlu