Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25-31 Aralık 2021'de her 100 bin kişide görülen COVID-19 vakaları 57 ilde arttı, 22 ilde azaldı, 2 ilde ise değişmedi.

Eskişehir ve İstanbul, 25-31 Aralık'ta 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla arttığı iller oldu. Vaka sayısı bir haftada Eskişehir'de 398,5, İstanbul'da 360,18 arttı.

"Vakalar daha da artabilir"

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, hızla artan COVID-19 vakaların artmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Omicron'un şu ana kadarki en bulaşıcı varyant olması nedeniyle çok hızlı yayıldığını söyledi.

Avrupa ve Amerika'daki ülkelerde de günlük vaka sayılarının hızla yükseldiğine dikkati çeken Oğuztürk, "Ülkemizde vaka sayıları geçen haftaya göre ciddi anlamda arttı. Bu vakaların daha da artma riski var" dedi.

Oğuztürk, hatırlatma dozlarının yaptırılmamasının hastalanma oranını artırdığını vurgulayarak, "Ayrıca geçen kışa göre maske, mesafe ve bireysel tedbirlerin uygulanması konusunda bu kış maalesef çok istikrarlı bir süreç yaşamadık. Vatandaşlar, kısıtlamaların olmaması ve sosyal hareketliliğin artması nedeniyle rehavete düşmüş olabilir. Bu yanlış bir algı" diye konuştu.

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"Bulaşıcılığı Delta varyantına göre 40 kat fazla"

Farklı ülkelerde Omicron sebebiyle kısıtlamaların tekrar uygulandığını işaret eden Oğuztürk, "Umarım ülkemizde böyle bir süreç yaşanmaz ama Omicron, bulaşıcılığı Delta varyantına göre 40 kat fazla olan, ciddiye alınması gereken bir varyant" dedi.

Oğuztürk, vatandaşları tedbirlere uymaya ve hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaya çağırarak, şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla sağlık sistemimiz vakaları çok rahat karşılayabilecek kontrollü bir yoğunluk yaşamakta ama vakaların sonsuza kadar tolere edilebileceği bir süreç söz konusu değil. Bu anlamda sağlık sistemimize de destek olunması içi bireysel tedbirlerin ve hatırlatma dozu aşılarının ciddi şekilde sürdürülmesi gerekiyor."