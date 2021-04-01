Gözde sulanma, geniz akıntısı, tıkanma hissi, art arda hapşırmalar...

İlkbaharla birlikte polene alerjik tepkilerde artıyor.

Açık havaya çıkmak önerilmiyor

Rüzgarlı bahar ayları, aslında alerji hastaları için de kabus anlamına geliyor. Çünkü onlar böyle havalarda daha çok hapşırıyorlar, gözleri sulanıyor.

İşte böyle havalarda alerjisi olan kişilerin sokağa çıkması önerilmiyor.

'Giysilerin yıkanması gerekiyor'

Dışarıdan eve gelindiğinde giysilerin üzerine yapışan polenlerden kurtulmak için giysilerin yıkanması tavsiye ediliyor.

Alerjik şikayetler dikkate alınmazsa ilerleyip astıma neden olabiliyor.

Açık tenli kişilerde daha çok görülüyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık konuyla ilgili şunları söyledi:

"Artık alerjik şikayetlerimiz artıp öksürüğe çevirmeye başladıysa, kuru kuru öksürüyorsak, geniz akıntımız varsa, nefes darlığı yaşamaya başladıysak, nefes alıp verirken göğsümüzde hırıltı sesi geliyorsa astım açısından alarm vermeye başlamışız demektir."

Polen alerjisi 20'li yaşlarda ve açık tenli kişilerde daha çok görülüyor.

Haber: Gül Benli

Kamera: Ali Güler