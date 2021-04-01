Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Demirer yaptığı değerlendirmede, özellikle kemoterapi gören ve dördüncü evrede olan kanser hastalarının bağışıklık sistemlerinin düştüğünü, bu kişilerin Covid-19'u ağır geçirme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Kanser hastalarının, Covid-19 bulaşma riskinden korunmak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan Demirer, "Covid-19 sürecinde kanser hastalarına zorunluysa kemoterapi veriyoruz. Mümkünse, bazen kemoterapileri erteliyoruz ya da ağızdan haplarla tedavi sürecini sürdürüyoruz. Zorunlu olarak kemoterapi alması gereken hastalara, hastanelerde mutlaka sosyal mesafeyi korumalarını, kalabalığa girmemelerini, 2 maske takmalarını, mümkünse siperlik kullanmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"Düşük antikor oluşsa bile kanser hastalarının aşılanması gerekiyor"

Demirer, kanser hastalarına Covid-19 aşılama programında öncelik tanınmasına ilişkin kararın önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Covid-19'un ağır seyretme ve ölüm riskinin yüksek olmasından dolayı nasıl ki 65 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı olanlara öncelik verildiyse aynı şekilde yaşa bakılmadan kanser hastalarının da öncelikli aşılanması yerinde bir karar. Ancak bağışıklık sisteminin düşük olması, kemoterapinin, verilen bazı akıllı ilaçların bağışıklık sistemini baskılaması nedeniyle kanser hastalarında, aşıya verilen bağışıklık yanıtı, antikor oluşma oranı sağlıklı insanlara oranla daha düşük. Bunu biliyoruz fakat daha düşük antikor oluşsa bile kanser hastalarının aşılanması gerekiyor. Dünyada yaygın görüş de bu yönde. Çünkü Covid-19 enfeksiyonu oluşması halinde aşı, kanser hastalarını koruyacak, hastalığın ağır seyretmesini önleyecektir."

"Aşının kemoterapi ile aynı gün yapılmaması uygun olur"

Kanser hastalarının aşı olmaları gereken zamana ilişkin tavsiyede bulunan Demirer, "Kanser hastalarının aşılarını, kemoterapiden bir hafta önce veya sonra yaptırmalarını öneriyoruz. Aşının kemoterapi ile aynı gün yapılmaması uygun olur. Kemoterapinin yan etkileri var, aşıda da bazen halsizlik, aşı yerinde ağrı, ateş gibi yan etkiler olabiliyor. O yüzden bunların mümkün olduğunca üst üste getirilmemesinin, bir ara verilmesinin uygun olacağını vurgulamak istiyorum." dedi.

Demirer, ülke genelinde Covid-19 vakalarının arttığına işaret ederek, özellikle kanser hastaları gibi yüksek risk grubundakiler olmak üzere tüm vatandaşlara tedbirlere titizlikle uyma çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Taner Demirer, şunları kaydetti:

"Herkesin maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Ülkemizde mutasyona uğrayan virüsler yaygınlaştı. Türkiye'ye özgü mutasyonlar da olabilir. Bu yüzden vatandaşlarımızın bireysel karantina uygulaması gerekiyor. Yani kısıtlamalar olsa da olmasa da herkes kendisini ve çevresini korumak için işi olmadıkça, mümkün olduğunca dışarıya çıkmayacak, kalabalık ortamlarda bulunmayacak."