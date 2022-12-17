Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anısına, kentteki bir otelde "Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri 40. Yıl Sempozyumu" düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumun organ naklinin geleceğine yönelik çalışmalar için önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Laboratuvar çalışmalarının kritik rol oynadığını vurgulayan Özkan, organ nakillerinin canlıdan ve kadavralardan yapılabildiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Organ nakillerinin önemi anlatıldı

Dünyada kadavradan ilk rahim naklini, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan, nakillere alternatif üretmeye yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Organ üretimi veya başka canlılardan organ nakilleriyle ilgili çalışmaların önemine değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Organ bulunamıyorsa alternatifleri araştırmalıyız. Dünyada hayvanlardan insanlara organ nakli gibi konular var. Bununla ilgili sadece cerrahi ve makro olarak değil, moleküler düzeyde araştırmalar yapmak gerekiyor. Bu kapsamda Akdeniz Üniversitesinde 'bilim vadisi' kuracağız. Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde desteğimizi aldık. Bilim vadisi oluşturmak üzere görüşmelerimizi yapıyoruz hatta ihalesi de oluşturuldu. Bir altyapı oluşturuyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından bu çalışmaların içerisinde yer alacak isimleri yerleştirmeye çalışıyoruz. Bir domuzun kalbini alıp nakil edemiyorsunuz, bunun nasıl yapılacağı, uyumlu olmayan bir dokunun nasıl uyumlu hale geleceği gibi laboratuvar çalışmaları yapmak için 'bilim vadisi' oluşturuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Laboratuvar çalışmalarımızı da hızlandırmamız gerekiyor"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da organ nakli merkezinin 40 yıllık süreçte oldukça başarılı işlere imza attığını dile getirdi.

Merkezde 5 bin 216 böbrek, 744 karaciğer, 113 kalp ve 12 kompozit dolu nakli yapıldığını anlatan Özkan, nakiller kadar araştırmaların da önem taşıdığını ifade etti.

Organ naklinde iyi bir aşamada olduklarını vurgulayan Özkan, "Bundan sonraki süreç hayvanlardan insanlara doğru nakillere gidiyor. Klinikte muhteşemiz ama laboratuvar çalışmalarımızı da hızlandırmamız gerekiyor. Geride kaldığımızı düşünüyorum. Treni kaçırırsak zaman bizden yana olmayabilir. Tüm hocalarımızın daha dikkatli, özenli olmasını ve kafa yorması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı da organ nakli merkezinin 40 yıldır oldukça başarılı nakillere imza attığını, çalışmaların aynı özenle sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Sempozyum yarın sona erecek.