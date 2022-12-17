Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koca'nın ilaç teminindeki sıkıntıların çözümüne yönelik, üreticiler için yeni kur düzenlemesi, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması ve ilaç ham madde alımının güvenilir şartlara kavuşması olarak üç adımdan oluşan açıklamaları anımsatıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hastaların ilaca erişiminin sağlanması için Türkiye'de üretilen ilaçlara geçen hafta ihracat yasağını getirdiği belirtilen açıklamada, ilaç fiyatlandırmasında yeni kur düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Bakan Koca'nın ilaç sektörünün tüm paydaşlarının yöneticileriyle dün bir araya geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, bu toplantıya ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sektör temsilcileriyle yapılan geniş kapsamlı toplantıda, ancak piyasada yeterli miktarda ilacın olması durumunda o ilaca ihracat izni verilebileceği ve denetimlere sıkı şekilde devam edileceği belirtildi. Sağlık Bakanı Koca, vatandaşların ilaca erişimini sağlamak için gereken tüm tedbirleri almakta kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı. Bakan Koca, 'Süreci dinamik bir şekilde yürütmeyi sürdüreceğiz. Alınan kararlar, yapılan istişareler, sıkı denetimlerle ilaç konusunda yaşanan geçici sıkıntıları kısa sürede çözeceğiz' dedi."