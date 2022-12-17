İlaç temininde yaşanan sorunların çözümü için yeni bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Bakan Koca haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İlaç teminindeki zorluğa karşı daha önce alınan önlemleri hatırlattı.

İlk adım olarak üreticiler için yeni kur düzenlemesi yapıldığını vurguladı. Çözüm için ikinci adımın, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması olduğunu, üçüncü adımın da, ilaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması olduğunu belirtti.

"İlaçta sorun çözülüyor, hastalarımızın içi rahat olsun"

"Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz." mesajını paylaşan Bakan Koca, "İlaçta sorun çözülüyor, hastalarımızın içi rahat olsun." dedi.