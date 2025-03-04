Açık 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 04.03.2025 07:25

Omurgadaki sinsi tehlike: Skolyoz

Skolyoz yani omurga eğriliği, özellikle ergenlik yaşındaki çocuklarda ortaya çıkıyor. Omurgadaki eğrilik 10 dereceyi geçiyorsa, hastalık tanısı konuluyor. Uzmanlar, skolyozun teşhis edilmesinde ailelere büyük bir görev düştüğünü söylüyor.

Ayşe Selçuk
Ayşe Selçuk
Omurgadaki sinsi tehlike: Skolyoz

Skolyoz, omurganın sağa ya da sola eğilmesiyle oluşan bir rahatsızlık. Bu hastalık her 100 kişiden 3'ünde görülüyor. Peki, skolyoz neden ortaya çıkıyor, aileler nelere dikkat etmeli?

Etlik Şehir Hastanesi Skolyoz Birim Sorumlusu Doç. Dr. Damla Cankurtaran ile bu konuyu konuştuk.

"Skolyoz, omurgada bazı omur kemiklerinin kendi eksenleri etrafında dönmesinin eşlik ettiği 10 dereceden fazla anatomik eksene göre yana eğilmedir. 10 dereceden daha az olan yana doğru eğilmeler ise omurga eğriliği olarak isimlendirilir."
Etlik Şehir Hastanesi Skolyoz Birim Sorumlusu Doç. Dr. Damla Cankurtaran

Skolyoz hangi belirtilerle kendini gösteriyor?

Doç. Dr. Damla Cankurtaran, en sık karşılaşılan skolyoz tipinin ergenlik dönemindeki skolyoz tipi olduğunu söylüyor.

"Skolyozun en sık karşılaştığımız tipi 10-18 yaş arası çocuklarda görülen Adölesan İdiopatik Skolyozdur. Skolyozun belirtileri; omuzlar arasında fark olması, bel kıvrımı çizgileri arasında fark olması, bel kıvrımı ve dirsek arasındaki mesafenin sağ ve sol arasında eşit olmaması ya da çocuk öne doğru eğildiğinde sırtta ya da bel bölgesinde bir yükseklik farkı görülmesidir.''

Skolyozda erken teşhis önemli

Damla Cankurtaran, skolyozda omurganın eğrilme derecesine göre tedavi yöntemi uygulandığını anlatıyor.

''Skolyozun teşhisinde öncellikle düşündüren bulgular açısından ayrıntılı bir muayene yapılır. Klinik muayene sonucunda skolyozdan şüphelenirsek röntgenden yararlanılır. Skolyoz tedavisinde eğriliğinin büyüklüğü, ilerleme hızı ve ilerleme riski göz önüne alınarak hastaya özgü bir tedavi programı oluşturulur.''

Bireysel egzersizler tedavi için önemli

Cankurtaran,"Skolyoza yönelik bireysel egzersizler tedavinin olmazsa olmaz en temel bileşenidir, bunun yanında hastanın durumuna göre tedavide korselerden yararlanılabilir. Eğriliği ileri olan çocuklarda ise bir diğer tedavi seçeneği ise cerrahidir." diyor.

Skolyoz hastalarının ağırlık kaldırma, dans, jimnastik ya da tenis, golf gibi tek taraflı sporlardan kaçınmaları öneriliyor.

Doç. Dr. Damla Cankurtaran, ''Bir kişinin skolyoz hastası olması demek bu sporları kesinlikle yapamaması anlamına gelmez. Hastalara doğru yönetim ve tedavi programı sağlandığında bu sportif aktiviteler güvenli bir şekilde yapılabilir. Bunun için, hastalara hangi aktivitelerden vücudun daha fazla stres altında kaldığı öğretilerek bunlardan kaçınmasını sağlamak, bunun yanında güçsüz kısımları güçlendirmeye teşvik eden egzersizleri içeren eğitim programlarını hastalara öğretmek önemlidir. Skolyoz hastalarında yüzme, bisiklet sürme, yoga, pilates ya da yürüyüş gibi sporlar daha güvenilirdir. Çocuklarda ağrı yaratan herhangi bir aktiviteden de kaçınmalıdır.'' şeklinde konuyor.

Ailelerin görevi büyük

Skolyoz sinsi ilerleyen bir hastalık bu yüzden ailelere büyük görev düştüğünü belirten Damla Cankurtaran, "Aileler özellikle 10-18 yaş arasındaki çocuklarını banyo ya da üst değiştirme sırasında omuzlarında herhangi bir eşitsizlik, sırt ya da bel bölgesinde bir asimetri olup olmadığı konusunda belli aralıklarla gözlemlemelidirler. Bir asimetri fark ettikleri durumda bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimine başvurmalıdırlar." ifade ediyor.

ETİKETLER
Skolyoz
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı Nadir Hastalıklar Veri Sistemi'nde kayıtlı hasta sayısı 13 bine ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:16
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 2 bin 365 şüpheli yakalandı
08:07
Kanada, ABD'den ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak
07:43
Sanal tat deneyimi gerçek oluyor: Taklit oranı yüzde 87
08:11
Reflü hastaları Ramazan'da neye dikkat etmeli?
07:16
Su, evrende düşündüğümüzden çok daha önce oluşmuş olabilir
07:08
2050'ye kadar dünya nüfusunun yarısından fazlası obez olabilir
Gazze'de ramazan sevinci
Gazze'de ramazan sevinci
FOTO FOKUS
İsrail meclisinde güvenlik görevlileri ile esir yakınları arasında arbede
İsrail meclisinde güvenlik görevlileri ile esir yakınları arasında arbede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ