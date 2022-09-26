Güneş ışınlarının, salgılanan seratonini, yani mutluluk hormonunu artırıcı özelliği var. Yaşlılarda artan depresyonun sebebinin bile bunun eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Diyetisyen Fatma Turhan, "Güneşe çok fazla çıkmamak, yaşlılarda çok söz konusu olduğu için kemik erimesi onlarda, depresyon çok daha yaygın olabiliyor ileri yaşlarda" bilgisini verdi.

"Depresyonun tek sebebi de D vitamini değil"

Kötü beslenmenin de depresyona ana temel hazırladığına değinen Turhan, şöyle devam etti:

"Özellikle bu virüslerle savaşmada bağışıklığımızın güçlü olmasında emilimde vücudumuzun emiliminde D vitaminin güçlü olması, yeterli beslenmeyle birlikte daha iyi olacağı için D vitamini depresyon açısından önemli. Depresyonun tek sebebi de D vitamini değil. Yine bildiğimiz beslenmeyle ilgili tiptofan eksikliği, folik asit, b12, demir eksikliği, çinko eksikliği, yani kötü beslenmede bir depresyona ana temel hazırlıyor."

Uzmanlar yine de mutlu olmak için sadece D vitamininin yeterli olmadığının altını çiziyor.

Kamera: Selim Bayram