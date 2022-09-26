Sinan Ali 11 aylık bir bebek. Ailesi, doğduğunda kafasında bir şekil bozukluğu olduğunu fark etmedi.

Henüz 3 aylık olan Emir bebeğin kafatası şekil bozukluğu ise doğduğu an fark edildi.

Sinan ali ve emir bebekte kafa şekil bozukluğuyla dünyaya geldi ve onlar yapılan ameliyatla bu şekil bozukluğundan kurtuldular.

Çocuklarda sürekli aynı yöne yatırmaktan ya da doğuştan kafatası şekil bozukluğu olabiliyor.

Yatış pozisyonuna bağlı olan bozukluk ameliyat gerektirmiyor. Fizik tedavi ve kask terapisi ile düzeliyor. Doğuştan gelen kafatası şekil bozukluğunda ise durum farklı...

"Sadece kozmetik bir sorun değil"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semra Işık, “Bu çocuklara tanı koyduk mu ameliyat etmek lazım. Çünkü sadece kozmetik bir sorun değildir. Tabii ki. Akran zorbalığı nedeniyle bu bile bir ameliyat sebebi olabilirken zeka gerilikleri, öğrenme güçlükleri, işte görme bozuklukları, işitme bozuklukları, ilerken ilerleyen durumlarda, kafa içi basınç artışına bağlı problemler, hatta dediğimiz beyinde su toplaması durumu bile olabiliyor” bilgisini verdi.

Erken tanı tedavide çok önemli. Geç kalınan durumlarda ameliyat başarısı düşüyor. Ameliyat kapalı ve açık yöntemlerle yapılabiliyor. Kapalı ameliyat sonrası ve yatış pozisyonuna bağlı kafatası şekil bozukluğunda 1 yıl boyunca kask terapisi uygulanıyor.

Kamera: Edebali Koçdemir