Artık hem mutasyonla hem de koronavirüsle mücadele ediyoruz.

Uzmanların uyarıları da değişti. Onlarında başında "çift maske takın" uyarısı var.

Mesafenin 1 yerine 1,5 metre olması gerektiği ve kalabalığa girmemenin önemli olduğu vurgulanıyor.

3 yeni tedbire uyuyor muyuz?

Peki artan vakalarla yapılan uyarılarla tedbirler artırıldı mı?

Uzmanlar, uyulan 3 tedbiri daha da sıkılaştırmak gerektiğini söylüyor.

Tedbirlere uyulmadığı görüldü

İstanbul sokaklarına çıkan TRT Haber ekipleri, yeni kurallara uyulmadığını gözlemledi.

Herkesin iç içe olduğu, maske takılmadığı, mesafenin olmadığı bir ortamla karşılaştılar.

Milyonlarca kişinin yaşadığı megakentte her gün çok sayıda kişi toplu taşıma aracı kullanıyor. Eskisine göre toplu taşıma araçlarında da artık daha dikkatli olunmalı.

Haber: Semih Çalışkan

Kamera: Tarık Aşçı