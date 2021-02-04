Sağlık Bakanlığı 4 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 145 bin 67 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 909. Bugünkü hasta sayısı 627 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 815.

Son 24 saatte 113 hasta vefat etti, 8 bin 815 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 30 milyon 206 bin 504, toplam vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988, toplam vefat sayısı 26 bin 467, toplam ağır hasta sayısı bin 501, hastalarda zatüre oranı %4.9, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 396 bin 199 oldu.