Kanser, bulaşıcı bir hastalık değil ancak görülme sıklığı en fazla olan hastalıklarda ikinci sırada yer alıyor.

Dünyada her 6 ölümden biri, Türkiye'de ise her 5 ölümden birinin nedeni.

Erkeklerde en çok akciğer, kadınlarda meme kanseri görülüyor

Türkiye'de erkeklerde ilk sırada akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri yer alıyor.

Erkeklerde hem Türkiye hem de tüm dünyada prostat kanseri ikinci sırada.

Kadınlarda ise ikinci sırada Türkiye'de tiroit, dünyada ise kolon kanseri var.

Kanserin nedeni çevresel faktörler

Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanı Murat Türkyılmaz, "Kanserin baktığımız zaman yüzde 90-95'i çevresel etkenler, yüzde 5-10'u genetik etkenler. Özellikle tütün ve tütün ürünlerini kullanmak, obezite, yetersiz fiziksel aktivite kanseri önemli ölçüde etkiliyor" dedi.

Uzmanlara göre bu nedenler ortadan kaldırıldığında kanser vakaları üçte bir oranında azaltılabilir.