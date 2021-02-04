Dünyanın ilk çift el ve yüz nakli gerçekleştirildi
Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın ilk çift el ve yüz nakli yapıldı. Geçirdiği trafik kazasında vücudunun yüzde 80'i yanan 22 yaşındaki gence aynı anda çift el ve yüz başarıyla nakledildi. Operasyon tıp tarihine dünyada bir ilk olarak geçti.
ABD'de, 22 yaşındaki Joe Dimeo 2018 yılında kaza geçirdi ve vücudunun yüzde 80'i yandı.
Dimeo, 4 ay boyunca hastanenin yanık servisinde tedavi edildi ve bu sürenin neredeyse yarısında uyutuldu.
Geçen yıl Ağustos ayında genç adam için nakil bulundu. Hemen New York Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Operasyon 23 saat sürdü, 140'dan fazla uzman katıldı.
6 ay önceki ameliyatın detayları yeni paylaşıldı
Yaklaşık 6 ay önce yapılan operasyona ilişkin hastane, basın toplantısını yeni düzenledi. Mucize olarak atfedilen ameliyatın ayrıntıları paylaşıldı.
Basın toplantısında, operasyon sonrasında enfeksiyon ya da komplikasyon yaşanmadığı, genç adamın vücudunun nakledilen dokuları reddetmediği açıklandı.
Tıp dünyasına yeni bir umut veren operasyonun sonucunda, Dimeo, hayatının geri kalanını yeni yüzü ve elleriyle tek başına devam ettirebilecek duruma geldi.
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