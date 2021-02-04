Tik rahatsızlığı genellikle 3 ile 10 yaş aralığında kendini gösteriyor. Tedavi edilmezse artarak yaşam boyu sürüyor. Çocuklarda tik bozukluğu ihmale gelmiyor.

Alışılmışın dışında ses çıkarma, sebepsiz yere göz kırpma, söylenen sözün tekrarı...Tik olarak bilinen davranışlardan sadece birkaçı.

Salgın sürecinde arttı

Uzmanlar bu davranış bozukluğunun koronavirüs ile mücadele döneminde çocuklar arasında arttığına dikkat çekiyor.

Koronavirüs sürecinden çocukların da etkilendiğini ifade eden Gelişimsel Pediatrist Dr. Reyhan Erol, "Bizim gibi onlar da kaygılanıyorlar. Yakınlarını kaybetme korkusu, arkadaşlarından uzak olma korkusu. Belki ebeveynlerinin kaygıları onlara da yansıyor. Tik dediğimiz davranış bozukluğunu daha da arttırıyor" açıklamasında bulundu.

Tedavi süreci önemli

Tik bozukluğuyla mücadelede ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Davranışı peşiktireceğinden çocuklara kızmamak oldukça önemli. Davranış geçmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı.

Karşılıklı oyunun tiklerin baskılanmasında önemli olduğunu vurgulayan Erol, "Çocuğun bir enstrüman çalması, spor gibi istemli bir hareket yapması çok önemli. Davranışçıl terapi çok nadir de olsa ilaçlı tedavi ile tedavi olabilir. Tik diye düşündüğümüz durumların altında bazen ciddi nörolojik rahatsızlıklar olabiliyor. O yüzden tedavi olmasında fayda var" dedi.

Tedavi olunmadığında tikler, asosyallik, içe kapanıklık gibi sosyal çevreden kopuşlara sebep oluyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Erkam Karakaya