Salgın sürecinde tikli çocuk sayısı arttı
İstem dışı yapılan hareketler olarak adlandırılan tikler, genellikle 3 ile 10 yaş aralığında başlıyor. Türkiye'de tikli sayısı salgın sürecinde arttı. Aileler, tik sahibi çocuğa nasıl yaklaşmalı, tedavisi süreci nasıl işliyor? Detaylar haberimizde.
Tik rahatsızlığı genellikle 3 ile 10 yaş aralığında kendini gösteriyor. Tedavi edilmezse artarak yaşam boyu sürüyor. Çocuklarda tik bozukluğu ihmale gelmiyor.
Alışılmışın dışında ses çıkarma, sebepsiz yere göz kırpma, söylenen sözün tekrarı...Tik olarak bilinen davranışlardan sadece birkaçı.
Salgın sürecinde arttı
Uzmanlar bu davranış bozukluğunun koronavirüs ile mücadele döneminde çocuklar arasında arttığına dikkat çekiyor.
Koronavirüs sürecinden çocukların da etkilendiğini ifade eden Gelişimsel Pediatrist Dr. Reyhan Erol, "Bizim gibi onlar da kaygılanıyorlar. Yakınlarını kaybetme korkusu, arkadaşlarından uzak olma korkusu. Belki ebeveynlerinin kaygıları onlara da yansıyor. Tik dediğimiz davranış bozukluğunu daha da arttırıyor" açıklamasında bulundu.
Tedavi süreci önemli
Tik bozukluğuyla mücadelede ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Davranışı peşiktireceğinden çocuklara kızmamak oldukça önemli. Davranış geçmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı.
Karşılıklı oyunun tiklerin baskılanmasında önemli olduğunu vurgulayan Erol, "Çocuğun bir enstrüman çalması, spor gibi istemli bir hareket yapması çok önemli. Davranışçıl terapi çok nadir de olsa ilaçlı tedavi ile tedavi olabilir. Tik diye düşündüğümüz durumların altında bazen ciddi nörolojik rahatsızlıklar olabiliyor. O yüzden tedavi olmasında fayda var" dedi.
Tedavi olunmadığında tikler, asosyallik, içe kapanıklık gibi sosyal çevreden kopuşlara sebep oluyor.
Haber: Deniz Aslan
Kamera: Erkam Karakaya
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