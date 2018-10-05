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Mide küçültme ameliyatları mercek altında

Mide küçültme ameliyatları üzerindeki tartışma Meclise taşınıyor. Çok sayıda ailenin dilekçeyle başvurduğu TBMM'de konuyla ilgili komisyon kurulacak.

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Türkiye’de mide küçültme ameliyatlarının sayısı her geçen yıl artıyor. 2012 yılında 811 olan sayının 2018 yılının sonunda 20 bine çıkması bekleniyor.

Ameliyatların ardından gerçekleşen ölümler tartışmalara neden olurken uzmanlar bu durumdan endişe duyuyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun, düşük kilodaki insanların 5-10-15 kiloluk fazlalıklarını vermek için cerrahi yöntemlere başvurduklarını ancak bu operasyonların vücut kitle indeksi 40 üzerinde ve diyette başarısız olanlara önerildiğini söyledi.

Mide ameliyatlarıyla ilgili Dilekçe Komisyonu'na şikayet yağdı

Ameliyat mağduru çok sayıda aile adalet arayışıyla TBMM'ye başvurdu.

Başvuru yapanlardan biri de 27 yaşındaki kızkardeşini kaybeden Gülsüm Elkhatroushi.

Gülsüm Elkatroushi kız kardeşi Hatice Elif Kılıç’ı obezite ameliyatında kaybetti.

Mide küçültme ameliyatı olan Kılıç'ın kısa süre sonra midesinin delindiği anlaşıldı.

Müdahaleler sırasında beynine pıhtı atan genç kız hayatını kaybetti.

"Mağdurları dinleyeceğiz"

Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, çok sayıda başvuru aldıklarını belirterek şunları söyledi: 

‘’Bu tedaviyi olmuş ve başarılı olmuş insanları dinleyerek bir de bu tedaviden dolayı mağdur olmuş insanları dinleyerek bir takım yönlendirmeler ve kararlar almayı düşünüyoruz.’’

Ameliyatlarda ölüm oranı yükseldi

Mide küçültme ameliyatlarında ölüm oranı dünyada on binde 8, Türkiye'de ise bu oran binde 8'e yükselmiş durumda.

 Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türkiye Büyük Millet Meclisi, mide küçültme ameliyatları
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