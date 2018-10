Mardin'deki Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde 10 bin adım attılar

Sağlık Bakanlığı tarafından "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda "Sağlığın İçin Hareket Et" temalı yürüyüş yapıldı.

Her gün 10 bin adım

"Her gün 10 bin adım" sloganı ve pankartlarıyla stat içinde gerçekleştirilen yürüyüşe öğrenciler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Statta uzmanlar eşliğinde fiziksel aktivite yapılırken, çocuklara yönelik de çuval yarışması ve halat çekme oyunu düzenlendi. Daha sonra yarışmada dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan meslektaşları Fikret Hacıosman'a yönelik silahlı saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybeden meslektaşlarının ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına sabır diledi.

"Fiziksel aktiviteyi benimsemelerini arzuluyoruz"

Düzenlenen yürüyüşün önemine değinen Saffet Yavuz, "Biz halkımıza fiziksel aktivitenin, hareketli yaşamın öneminden bahsediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın doğru beslenme alışkanlıklarıyla beraber hareketli yaşamı ve fiziksel aktiviteyi benimsemelerini arzuluyoruz" dedi.

Her an her yerde obeziteyle mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Yavuz, "Dünyadaki ölümlerin en çok nedeni kronik hastalıklar. Bunların en büyük etkenlerinden biri de obezite. Obezite ile mücadele etmenin en güzel yönü sürekli hareket halinde olmak. Bu anlamda halkımızın bilinçlendirilmesi için bugün bu etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlıklı yaşam araçlarında vatandaşlara beden kitle indeksi ölçümü yapıldı ve diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konusunda bilgiler verildi.

Yürüyüşe katılanlara ağız ve diş sağlığı seti, elma, su ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından taze sıkılmış meyve suyu dağıtıldı.

Kaynak: AA