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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu

Kahramanmaraş'ta beyin ölümü gerçekleşen bir gencin kalp, karaciğer ve korneaları, organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere çeşitli illere gönderildi.

02 Ekim 2018 Salı 15:57





