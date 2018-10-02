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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu

Kahramanmaraş'ta beyin ölümü gerçekleşen bir gencin kalp, karaciğer ve korneaları, organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere çeşitli illere gönderildi.

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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu

Kahramanmaraş'ta 25 Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan gencin, tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı ve isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli sağlık merkezlerine bilgi verilerek gencin organlarının alınması için harekete geçildi.

Yapılan ameliyatın ardından alınan organlardan gencin kalbi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine, karaciğeri Adana Şehir Hastanesine, korneaları, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: organ nakli, organ bağışı, beyin ölümü
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