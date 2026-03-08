Az Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.03.2026 10:08

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler yakalandı

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kadını dolandıran şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Ankara’da bir kadını dolandıran şüpheliler tespit edildi.

Mağdur kadını kilometrelerce uzaklıktaki kamerasız bir bölgeye götüren şüphelilerin, mağduru korku ortamına sokarak döviz ve ziynet eşyası talep ettiği, müştekinin 15 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden teslim ettikten kısa süre sonra dolandırıldığını anladığı bildirildi. Bunun üzerine ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerin adresi belirlendi.

Şüphelinin, mağdurdan aldığı döviz ve ziynet eşyalarını başka kişilere teslim edeceğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, parayı teslim almak için şüphelinin ikametine gelen kişileri suçüstü yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

ETİKETLER
Ankara Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
EGM: Standart plakaların değişim zorunluluğu bulunmamakta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:33
Emine Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
10:37
Akkuyu'nun kadın mühendisleri enerji sektörünün geleceğini aydınlatıyor
08:18
İletişim Başkanı Duran: Güçlü kadın, güçlü toplumu inşa eder
08:12
Norveç'te ABD Büyükelçiliği'nde patlama
06:16
İran medyası: Tahran’da 1 ambulans ve Kum'da 2 bina hedef alındı
05:37
Kuveyt'te Sosyal Sigortalar Kurumu saldırıların hedefi oldu
Türk bayrağı, Büyük Çamlıca Camii ve ay...
Türk bayrağı, Büyük Çamlıca Camii ve ay...
FOTO FOKUS
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ