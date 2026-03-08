Parçalı Bulutlu 6.3ºC Ankara
Gündem
AA 08.03.2026 11:03

Bayram yoğunluğu nedeniyle trenlerde kapasite artışı yapılacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek seferlerle trenlerde 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlanacak.

Bayram yoğunluğu nedeniyle trenlerde kapasite artışı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili dönemlerinde şehirler arası ulaşım talebinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bu yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını dile getiren Uraloğlu, hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarında gerekli planlamaları tamamladıklarını söyledi.

"6 ek YHT seferi gerçekleştirilecek"

Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul-Ankara güzergahındaki YHT hattında 19, 22 ve 23 Mart günlerinde ek seferlerin düzenleneceğine dikkati çekerek, "Bayramda 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine TCDD Taşımacılık AŞ'nin işlettiği YHT konforu ile ulaşacak." ifadesini kullandı.

Ankara-İstanbul güzergahında 6 ek YHT seferi gerçekleştireceklerini dile getiren Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin, Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan 17.45'te hareket edeceği bilgisini verdi.

Uraloğlu, ek sefer ve vagon uygulamalarının yoğunluğu azaltmada önemli rol üstlendiğine işaret ederek, "Ramazan Bayramı'nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız." diye konuştu.

Ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite yükseltilecek

İzmir Mavi, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"19 Mart-23 Mart tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 100 vagon ilaveyle 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Demir yolu, güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız, vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık."

Ramazan Bayramı Ulaşım Abdulkadir Uraloğlu Hızlı Tren YHT
